La CUP retreu a Colau que equipari DUI i 155 en el debat sobre l'EMA

Eulàlia Reguant demana a l'alcaldessa que no busqui culpables en les víctimes i abandoni "l'equidistància"

ACN | La CUP retreu a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que en el seu anàlisi sobre l'eliminació de Barcelona en la cursa per acollir l'Agència Europea del Medicament (EMA), posi "al mateix nivell" la declaració d'independència i l'aplicació de l'article 155 de la Constitució per part de l'estat espanyol.

"Ens preocupa la necessitat permanent de culpar per igual l'estat i la mobilització popular. No és el mateix la repressió i el reprimit", ha etzibat la regidora Eulàlia Reguant. Des de la CUP demanen a Colau que faci un anàlisi més profund de la situació i deixi de buscar culpables en els que han patit la repressió: "Això no deixa de ser l'equidistància que sempre hem criticat".



Per Reguant, aquest "concurs de retrets" que segons els cupaires estan protagonitzant les parts interessades en el projecte de l'EMA no aporta cap solució al problema polític de Catalunya i demana que es faci un anàlisi "més profund" del perquè del 'no' de l'Agència del Medicament a Barcelona.



La CUP no volia l'EMA

Des de la CUP recorden que ells mai l'han volguda perquè l'ens, diuen, "viu en un conflicte d'interès permanent", ja que "rep el 80% del seu finançament" del sector que ha de regular. A més, lamenten que la manera d'escollir la ubicació de la seva seu s'acabi convertint en una "picabaralla entre estat que no s'adequa al be comú".

Sobre aquest debat posterior del motius que han deixat Barcelona sense poder acollir l'EMA, la CUP insisteix en no posar al mateix sac el que representa la declaració d'independència o el 155: "Malgrat mai hem estat d'acord amb l'EMA, el que és evident és que el 155 ni estabilitza ni facilita res", assegura Reguant.

