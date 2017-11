Rull explica la duresa dels primers dies a la presó en una carta

|| ||☆|| || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat. L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.

21 de novembre de 2017, 13.32 h





Molt be, Josep Rull i Jordi Turull, acateu el 155 i tot el que us vingui en gana, sou molt lliures de fer-ho. Només faltaria. Potser jo, tancat a la presó ves a saber què acataria i què no, és clar que jo mai no he pretès liderar res ni ENTRAR EN CAP GOVERN, i per tant no em sento tan obligat com us HAURIEU DE SENTIR vosaltres si fossiu COHERENTS.





De moment Oriol Junqueras AGUANTA BÉ, sembla ser. Ni cartes melodramàtiques ni pamplines de cap classe.





