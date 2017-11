Forn també demana la seva excarceració al·legant que ha acatat el 155

Última actualització Dimarts, 21 de novembre de 2017 12:55 h

"El marc d'unes eleccions i el desenvolupament polític futur apunten més aviat a solucions de compromís i entesa", argumenta la seva defensa

Redacció | El conseller destituït Joaquim Forn ha demanat la seva sortida de la presó i argumenta que ha acatat l'article 155 de la Constitució en el recurs d'apel·lació presentat per la seva defensa a l'Audiència Nacional.

En l'escrit, la defensa recorda que, un cop el Senat va aprovar el 155, Forn "va assumir la nova situació jurídica i va cessar en l'exercici de la seva funció pública sense escarafalls ni crides a la desobediència".També afegeix que " el marc d'unes eleccions i el desenvolupament polític futur apunten més aviat a solucions de compromís i entesa".Els consellers Josep Rull i Jordi Turull també han demanat aquest dilluns a la jutgessa Carmen Lamela que els posi en llibertat després que ella mateixa els imposés com a mesura cautelar la presó incondicional.La seva defensa ha presentat uns recursos d'apel·lació en els quals al·leguen que es presenten a unes eleccions -les del 21-D- convocades a partir de l'article 155 i on neguen els arguments que Lamela usa per privar-los de llibertat, com el risc de reiteració delictiva o el de fuga.