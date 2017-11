Última actualització Dimarts, 21 de novembre de 2017 13:45 h

Un xat de whatsapp destapa la cara més fosca dels agents locals

Redacció | La polèmica sobre el xat de policies municipals de Madrid que amenaçaven de mort a l'alcaldessa Carmena segueix en el focus de la polèmica. Els agents també varen aprofitar l'espai per insultar i amenaçar al congressista d'ERC, Gabriel Rufián, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, i periodistes com Ana Pastor i Antonio García Ferreras.

Les filtracions sobre les converses d'aquest xat de policies han anat transcendint més a l'opinió pública, i avui s'ha pogut saber que en el grup també es feia apologia del nazisme, es compartien imatges de Hitler i s'insultava els immigrants. Sobre el nazisme es pot llegir com entre ells es dirigeixen amb sobrenoms com "camarada 14/88" - el número 14 fa referència un missatge de David Lane, que deia: "Hem d'assegurar l'existència del nostre poble i un futur per als nens blancs". Mentre que el 88 significa Heil Hitler, els números representen la 'H' de l'abecedari, situada en el lloc 8 d'aquest - i feliciten com actuava el dictador, "aquest senyor sí que sabia com fer les coses, aquest senyor és déu, ja estarien tirant fum les xemeneies sense parar si estigués al comandament".

En la informació, publicada per ElDiario.es, es pot llegir com els policies municipals de la capital d'Espanya cridaven a fer "caceres de guarros" contra els immigrants: Colla de fills de la gran puta, els moros i els que li defensen". "Jo els tirava al mar, menjar per a peixos". "Recordeu que són uns campions, que són els millors, que els aplaudim per venir a aquest país saltant la tanca. I recordeu que teniu alguns companys retardats que afavoreixen aquest tipus de gentussa al voltant vostra"