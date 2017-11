Així serà el 'Concert per la llibertat dels presos polítics' a l'Estadi Olímpic

Última actualització Dimarts, 21 de novembre de 2017 14:15 h

Els beneficis es destinaran a la caixa de solidaritat per pagar fiances o multes arran de la persecució judicial al procés

ACN/M.B.| Tres hores de música amb representants de més d'una vintena de grups. Això espera als assistents al 'Concert per la llibertat dels presos polítics' que organitza l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) la tarda del dissabte 2 de desembre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, amb capacitat per a 60.000 persones.







L'organització del concert i les actuacions dels artistes es faran de manera altruïsta i gratuïta, per la qual cosa el cost íntegre de les entrades -excepte les despeses estructurals- anirà a parar a la Caixa de Solidaritat. L'espectacle costarà entre 10 i 30 euros i tindrà caràcter familiar. Les entrades estaran a la venta a partir d'aquest dimecres.

Membres de La Banda impossible, de Doctor Prats, Oques Grasses, Itaca Band, Els Amics de les Arts i Elèctrica Dharma, entre d'altres, pujaran a l'escenari, també barrejats, per interpretar cançons pròpies o d'altres artistes.Els beneficis de la venda d'entrades es destinaran a la Caixa de Solidaritat, un fons que ja ha sumat 4.550.000 euros i que ara té encara acumulat 1,5MEUR després de pagar fiances o multes arran de la persecució judicial del procés, la darrera vegada amb els membres de la Mesa del Parlament per eludir la presó. "És important generar activitat per disposar sempre dels diners necessaris per fer-se càrrec de situacions no desitjades i per mantenir el nivell de mobilització i de tensió al voltant de l'existència de presos polítics, una situació absolutament irregular", ha assegurat el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, en roda de premsa a la seu de l'entitat aquest dimarts. Alcoberro també ha tingut paraules per recordar els "deu presos polítics, entre els quals hi ha els presidents de l'ANC i Òmnium".