Front comú dels familiars dels presos polítics i el Govern a l'exili

L’esposa de Raül Romeva també ha explicat que l’associació arriba “en un moment molt concret i es farà gran en funció de les necessitats i dels socis que es tinguin, però avui en dia l’esforç més gran que hi ha és el desplaçament, tant dels ara presos per declarar en algun moment, com el dels familiars per anar a veure’ls”. Serà a “despesa més immediata” de les que es volen fer càrrec, però no tanquen la porta a cobrir-ne d’altres.

L'objectiu és canalitzar tots els “suports” que rebin i, a més, reunir fons econòmics que ajudin els familiars -sobretot- amb els seus desplaçaments per poder veure els presos i els que són a Bèlgica, així com les que es puguin derivar dels viatges dels propis implicats si han d’anar a declarar a Madrid. “Una cosa és la caixa de solidaritat que serveix per pagar fiances i multes que se’n puguin derivar, com s’ha fet amb la Mesa del Parlament, i altra el fons de suport a les famílies”, ha detallat Lluís, que ha agraït també “totes les mostres d’escalf i suport” que ja estan rebent les famílies.L’Associació Catalana pels Drets Civils neix com “la manera d’unificar esforços i fer una acció conjunta” de les famílies, i té com a prioritat més urgent paliar l'efecte dels empresonaments i l'exili en les economies domèstiques. De moment, els socis són únicament els familiars directes dels quinze “presos polítics i exiliats”, però han creat també la figura de “l’amic de l’ACDC”, que permetrà fer aportacions i pagar una quota anual o mensual que ajudi a sufragar les despeses esmentades.L’entitat ha posat en marxa el web adretscivils.cat, des d’on voldran canalitzar totes les iniciatives en les que participin i des d’on estan difonent el número de compte bancari on estan recollint diners “per al fons de suport a les famílies”.