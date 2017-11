El bloc del 155 plora conjuntament la mort de Maza

Última actualització Dimarts, 21 de novembre de 2017 15:15 h

Els líders del PP, PSOE i C's s'han apropat a la seva capella ardent i han lloat el Fiscal General de l'Estat, mort aquest dissabte

ACN/M.B.| Mariano Rajoy (PP), Albert Rivera (C's) i Pedro Sánchez (PSOE) han visitat avui la capella ardent de José Manuel Maza -mort aquest dissabte a Buenos Aires per una infecció renal- a la seu de la Fiscalia General de l'Estat i els tres han aprofitat per lloar davant els mitjans de comunicació la seva tasca pel que fa al procés català. Maza va ocupar el càrrec de Fiscal General el darrer any i va presentar la querella contra el Govern, membres de la Mesa i la denúncia contra els líders de les entitats sobiranistes Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Una actuació que va comportar la presó dels consellers i els dos 'Jordis'.





El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha afirmat que "a més de ser un excel·lent jurista, era una persona recta, justa, equilibrada, sensata" i també era, segons ha subratllat, "coneixedor de la realitat en què es movia". Rajoy ha comentat que el fiscal "portava un any al capdavant de la seva responsabilitat" i que havia tingut "oportunitat de tractar-lo en nombroses ocasions al llarg d'aquest any". "Realment ha estat una enorme pèrdua", ha dit el president espanyol. Per la seva banda, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que també ha visitat la capella ardent, ha subratllat que Maza com a jurista "va aplicar el sentit comú, la seriositat i el rigor jurídic".

Al seu torn, el líder de Cs, Albert Rivera, ha definit José Manuel Maza com una "persona d'estat" que ha treballat tota la vida per a Espanya. "En un moment tan difícil que viu Espanya, que s'ha de lluitar per defensar la Constitució, defensar la lluita contra el terrorisme i la corrupció, és important donar suport a una institució tan important com la fiscalia general de l'Estat", ha conclòs.



També ha parlat de Maza el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, que l'ha definit com una persona que va servir l'Estat i un "gran jurista". Sánchez també ha admès que el seu partit ha tingut discrepàncies en molts aspectes respecte a l'acció de Maza durant la seva etapa com a fiscal general de l'Estat.