El diari d'Eduardo Inda, el pitjor valorat dels digitals

Redacció | Germà Bel, exdiputat de Junts pel Sí al Parlament, va concedir ahir una entrevista al diari digital Vilaweb. Evidentment, parlava sobre la situació política catalana, sobre el 155 i les actituds del Govern català i espanyol després de l'1 d'octubre fins a les detencions i l'exili. El diari madrileny OK Diario, dirigit per Eduardo Inda, n'ha manipulat el contingut i el mateix Bel ha assegurat que si no es modifica la notícia, posarà una denúncia.

El gener d'aquest any es va dur a terme una enquesta sobre la percepció i la valoració de Mitjans de Comunicació i de Periodistes espanyols pels grups de recerca en GIPEyOP (Grup de Recerca en Processos Electorals i Opinió Pública) i Mediaflows de la Universitat de València. L'enquesta, en la qual s'entrevista a 5.414 persones, d'entre tots els analitzats, OkDiario, el 'diari digital' d'Eduardo Inda, és el que surt més mal parat: la seva nota és del 2,3, en una escala de 0 a 10 -on 0 és cap credibilitat, i 10 total credibilitat.



Hola @okdiario . Este titular me difama. Consideren retirarlo (pueden limitarse a enlazar la entrevista). En caso contrario, consideraré yo denunciarlos ante la jurisdicción pertinente https://t.co/LKbr6m3gOw via @okdiario — Germanov Belevsky (@gebelque) 21 de novembre de 2017

Concretament, Germà Bel amenaça OK Diario que en denunciar-lo. Al seu perfil de Twitter, enllaçant la notícia, afirma "aquest titular em difama. Considerin retirar-lo. Poden limitar-se a enllaçar l'entrevista. En cas contrari, consideraré jo denunciar-los davant la jurisdicció pertinent".El titular en qüestió manipula algunes de les afirmacions de l'economista català assegurant que Bel "defensa l'ús de la força per a controlar el territori després del 21-D".