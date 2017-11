Junqueras demana la seva excarceració recorrent al seu dret a la participació política el 21-D

Última actualització Dimarts, 21 de novembre de 2017 15:50 h

El vicepresident encapçala la llista d'ERC de cara als comicis

ACN/M.B| El vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha presentat un recurs d'apel·lació a l'Audiència Nacional en què demana el seu alliberament argumentant que el Govern no va seguir actuant després de l'aprovació de l'article 155, tot i que evita dir explícitament si l'acata. D'aquesta manera, els seus advocats defensen que no hi ha risc de reiteració delictiva: "El Govern català no s'ha reunit des del dia del seu cessament, no s'han adoptat acords de Govern ni s'han efectuat publicacions en el butlletí oficial que demostrin actes executius després de la sessió parlamentària del 27 d'octubre".

D'altra banda, la defensa de Junqueras nega el risc de fuga que apunta l'Audiència Nacional per mantenir-lo a presó al·legant que existeixen "indicis clars" del seu arrelament a Catalunya i destaca la seva actitud "col·laborativa" en presentar-se a la citació judicial del passat tres de novembre tot i el risc que fos enviat a presó, com finalment va acabar succeint. És per això que els advocats del vicepresident demanen ara mesures cautelars que no incloguin l'empresonament, apuntant també al fet que Junqueras és candidat a les eleccions del 21-D i que, per tant, estar privat de llibertat vulnera el seu dret a la participació política.



També tornen a qüestionar els delictes de rebel·lió i sedició dels quals s'acusa Junqueras, pel fet que no hagi existit cap "alçament violent o tumultuari". Pel que fa al presumpte delicte de malversació de fons públics, recorden que, finalment, no es va gastar la partida del pressupost que suposadament hauria servit per finançar el referèndum de l'1 d'octubre. També han al·legat que s'ha vulnerat el dret a la defensa perquè l'Audiència Nacional no va donar el temps suficient per a preparar-la "amb garanties" i dubten de les competències de l'òrgan judicial per tractar els delictes que se l'imputen.

Afegeixen que "no sembla existir cap escenari pel que els investigats puguin executar accions de reiteració dels il·lícits objecte de la querella" presentada de la Fiscalia.