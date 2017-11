L'odi de Coscubiela al procés l'impedeix detectar la ironia de Toni Soler

No és la primera vegada que Joan Coscubiela demostra no tenir sentit de l'humor... Atenció a la noti https://t.co/MW4wXQNKfz i al vídeo pic.twitter.com/gUox4t74p0

Joan Coscubiela ja va demostrar no tenir gens de sentit en una ocasió que el famós personatge d'Alguna Pregunta Més, l'Homo APM, va entrevistar. Coscubiela, desconcertat, no va seguir la broma en cap moment i, fins i tot, va demanar que s'esborrés el que s'acabava de gravar. Aquí el moment:

Joan Coscbiela, però, s'ho ha pres seriosament i l'ha contestat: "A buenas horas mangas verdes tanta lucidesa. Recordes que deies fa poc dels que proposàvem referèndum pactat?". Coscubiela es pensava, doncs, que la frase de Soler anava seriosament. La xarxa ha reaccionat deixant en evidència el dirigent d'ICV i demostrant que la ràbia contra el procés no el deixa captar l'humor i el doble sentit.

La ironia de Soler recau en el fet que el que han demanat els Comuns i el PSC no només no s'ha acomplert sinó que amb una majoria al Congreso entre PP i Ciudadanos, són impossibles.

Toni Soler tirava d'ironia per a criticar la posició dels comuns i del PSC respecte als seus plantejaments sobre el procés de cara a les eleccions del 21-D amb el següent tuit: "El sobiranisme ha de prometre coses factibles. Com els Comuns amb el referèndum pactat o el PSC amb l'estat federal".

