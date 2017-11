Un eurodiputat demana il·legalitzar PDeCAT, ERC i CUP per millorar l'Estat de Dret

Última actualització Dimecres, 22 de novembre de 2017 05:00 h

Segons Enrique Calvet, independent d'ALDE, la voluntat és la d'aplicar la Llei als actes que promouen i realitzen

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



A.S. | L'eurodiputat independent d'ALDE Enrique Calvet va enviar fa unes setmanes una carta al director dels serveis jurídics de l'Estat espanyol, Eugenio López Álvarez, on demanava la il·legalització de la CUP, ERC i PDeCAT per acabar, segons ell "amb els atacs gravíssims i intolerables, que des de fa mesos estan patint els ciutadans de la regió espanyola de Catalunya i d'Espanya".





"Crec fermament que PDeCAT, ERC i la CUP fomenten l'ús de la violència i legitimen conductes que només porten a la desobediència i l'incompliment dels mandats legals i judicials" i ha afegit que "aquests partits han aconseguit que ciutadans, organitzacions civils i els seus càrrecs públics electes els escoltin i utilitzin la violència, tal com la defineix el Tribunal Suprem, per aconseguir els seus objectius polítics".



Creació de nous partits

"Aquests partits han de ser il·legalitzats perquè són tres partits que han col·laborat amb un cop subversiu contra l'ordre constitucional i amb violència", ha assegurat en una entrevista a Revista Mirall "Crec fermament que PDeCAT, ERC i la CUP fomenten l'ús de la violència i legitimen conductes que només porten a la desobediència i l'incompliment dels mandats legals i judicials" i ha afegit que "aquests partits han aconseguit que ciutadans, organitzacions civils i els seus càrrecs públics electes els escoltin i utilitzin la violència, tal com la defineix el Tribunal Suprem, per aconseguir els seus objectius polítics".

Malgrat tot, Calvet ha destacat que "no es tracta de combatre les idees que defensin aquests partits sinó d'aplicar la Llei a actes que promouen i realitzen". "Aplicar la llei té un enorme efecte pedagògic i igualitari que, en aquest cas, no pot dubtar davant la magnitud del delicte".



L'eurodiputat independent subratllava que la il·legalització d'aquests partits "seria una clara millora de l'Estat de Dret i de les condicions democràtiques per celebrar eleccions i conviure, ja que deixaria clar que, el colpisme no hi cap en una democràcia". Tot i això, ha constatat que aquest fet "seria compatible amb la creació de partits de la mateixa ideologia però amb un comportament dins del marc legal".



Les necessitats de Catalunya



"Catalunya necessitava i necessita estabilitat política i social i recuperar unes mínimes condicions democràtiques i una intensa pedagogia del que això significa", ha respost preguntat per les necessitats del país. Però ha volgut deixar constància que "res es pot recuperar si no es recupera l'objectivitat amb l'educació".



Calvet també ha volgut deixar clar que la crisi que viu Catalunya és bàsicament espanyola: "Estem davant d'una crisi espanyola, i en bona mesura, europea". "A Espanya el desenvolupador de les autonomies ha estat enormement, i suicidàriament, encoratjador i còmplice amb aquests valors que són el càncer de la democràcia", ha reblat.

Notícies relacionades