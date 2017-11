El CNI desmunta la conspiració sobre ingerències russes al procés català

Última actualització Dimarts, 21 de novembre de 2017 16:45 h

'El País' s'ha vist implicat en la polèmica, en publicar-se que Rússia l'hauria pagat per difondre propaganda fins al 2016

M.B| Aquest matí, el sots-director general del Centre Criptològic Nacional (CNN), Luis Jiménez, i el seu cap de Ciberseguretat, Javier Candau, han desmuntat les acusacions sobre la suposada ingerència russa en el procés català. El CNN -que depèn del CNI- ha negat que existeixi cap mena de ciberatac rus (ni tampoc de cap altre Estat) durant els dies de més intensitat en el conflicte entre Catalunya i Espanya, com la jornada en que el Parlament va declarar la independència o el dia en que es va anunciar l'aplicació de l'article 155 per suspendre l'autogovern.

Rússia hauria pagat a 'El País' per difondre propaganda fins al 2016



Els únics atacs que sí han detectat des del CNN són els que van rebre les webs de l'administració pública per part de ciberactivistes com 'Anonymous', que va dur a terme l'anomenada Operació Catalunya contra la repressió de l'Estat; tot i que Jiménez i Candau han aclarit que no es poden ficar en el mateix sac que les ingerències a les quals es referia el govern espanyol.Pel que fa als ciberatacs, tot i que en van rebre 70 durant 10 dies -coincidint amb l'aplicació del 155-, només dos d'ells van considerar-se de certa rellevància ja que van tractar de fer-se amb informació, tot i que finalment no ho van aconseguir.Segons publica 'eldiario.es', 'El País' està entre els mitjans de comunicació estrangers als quals el president de Rússia, Vladimir Putin, hauria pagat per publicar propaganda favorable als seus interessos: entre altres coses, lloances al mateix Putin o informacions sobre el fet que l'opinió pública russa estava a favor de la intervenció a la guerra de Síria. Això es feia -segons 'eldiario.es'- mitjançant el suplement 'Russia Beyond The Headlines', que es va incloure al mitjà del grup PRISA des de (almenys) el 2011 fins al 2016. Diu la publicació que ha avançat la informació que els continguts d'aquesta índole es redactaven directament des de Moscou.El mitjà al qual 'El País' ha acusat de ser un dels actors clau en la suposada ingerència russa al procés català (RT.com, l'antiga Russia Today) forma part del mateix conglomerat mediàtic rus que va finançar el diari fins l'any passat.