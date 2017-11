El Gobierno desmenteix ‘The Guardian’ i nega la possibilitat de cap pacte fiscal

Última actualització Dimarts, 21 de novembre de 2017 17:15 h

En Comú Podem, ERC i PDeCAT ja havien posat en dubte les informacions del mitjà anglès

ACN| Malgrat que el diari britànic ‘The Guardian’ ha publicat que el govern espanyol estaria disposat a parlar sobre un pacte fiscal per a Catalunya, fonts de l’executiu espanyol han situat aquest dimarts qualsevol negociació sobre el finançament en el marc del sistema del règim comú que regeix totes les comunitats autònomes tret de Navarra i Euskadi. “El govern espera arribar a un acord amb el major grau de consens amb la resta de forces polítiques i amb els governs autonòmics per assolir un sistema de finançament autonòmic millor per a tots, inclòs Catalunya”, apunten. El PP també ha desmentit la informació. El portaveu dels populars al Congrés ha afirmat que “no és certa ni real”.

Segons aquestes fonts del govern espanyol, “a Espanya hi ha una negociació en marxa amb les Comunitats Autònomes per assolir un acord sobre el model de finançament autonòmic”, en referència a la comissió d’estudi del nou sistema de finançament que el govern espanyol impulsa amb totes les comunitats tret de Catalunya, que no hi és present. En aquest sentit, justifiquen que “es tracta d’un procés que va començar amb la Conferència de Presidents d’aquest any, a la que no va participar Catalunya, com tampoc ha participat ni enviat experts a les reunions posteriors”.

El portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, també ha afirmat que “no hi ha res” sobre pacte fiscal, i ha insistit que el seu executiu impulsa l’acord sobre el nou sistema de finançament del règim comú. “No puc fer altra cosa que desmentir aquesta informació, que no és certa i no es real”, ha afirmat Hernando, que ha insistit que el seu partit només treballa en el règim comú del finançament. En aquest marc, ha emplaçat el PSOE a “assolir un acord de consens en una qüestió com aquesta”.



Abans que el Gobierno desmentís les informacions de 'The Guardian', els portaveus d’En Comú Podem, ERC i PDeCAT ja l'havien posat en dubte. El portaveu d’ERC al Congrés, Joan Tardà, ha recordat que el PP ja va avançar a la porta de la comissió que estudia el model territorial que aquesta formació descartava una reforma constitucional. Segons Tardà, una hipotètica oferta del govern de Mariano Rajoy a Catalunya “no arribarà mai”, i en tot cas, a ERC “no li val”. El portaveu d’En Comú Podem i candidat de Catalunya en Comú Xavier Domènech ha assegurat que “seria bo” que aquest tipus de propostes es fessin públiques, però en tot cas “si estaven disposats a fer un pacte fiscal el podrien haver fet fa uns quants anys”. El portaveu del PDeCAT, Carles Campuzano, ha apuntat que el govern espanyol únicament té sobre la taula la reforma del sistema de finançament. “No tinc la impressió que les informacions que apareixen a la premsa britànica tinguin res a veure amb la qüestió que històricament Catalunya havia plantejat, que era tenir un sistema fiscal semblant al d’Euskadi i Navarra”.