El Gobierno explicarà al Senat el desplegament del 155 el dia d'inici de campanya

Última actualització Dimarts, 21 de novembre de 2017 18:20 h

Ho farà el secretari d’Estat d’Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro, a Catalunya des de l’aplicació de l'article

ACN/M.B.| Aquest 4 de desembre comença oficialment la campanya electoral de cara a les eleccions del 21 de desembre. El mateix dia que el secretari d’Estat d’Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro, establert a Catalunya des de l’aplicació del 155, compareixerà a la comissió conjunta que es va crear per a l’aplicació d’aquest article per donar explicacions sobre el desplegament de les mesures adoptades pel govern espanyol per liquidar l'autogovern a Catalunya.

Roberto Bermúdez de Castro, en una imatge d'arxiu Comparteix Tweet

Etiquetes 155, 21-D

Ho fa en aplicació de l’acord adoptat al Senat, que estipulava que l’executiu espanyol havia de comparèixer com a mínim cada dos mesos per exposar l’estat d’aplicació de l’article. Ho ha anunciat el vicepresident del Senat, Pedro Sanz, després que el PSOE hagi requerit que la compareixença tingui lloc tan aviat com sigui possible i sense esgotar el termini màxim de dos mesos establert.