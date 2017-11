Directe!cat es posa a disposició dels funcionaris que vulguin denunciar els abusos del 155

Última actualització Dimarts, 21 de novembre de 2017 20:00 h

Facilitem el mail catalunyausurpada@directe.cat i garantim total anonimat

Redacció| Els darrers dies, els treballadors públics han dut a terme un seguit de protestes -la darrera, aquesta mateixa tarda, a la plaça Sant Jaume de Barcelona- per denunciar els abusos arran de l'aplicació de l'article 155 i la suspensió de l'autogovern, que asseguren està afectant de manera directa al funcionament normal de l'administració i la prestació de serveis públics. És per això que, des de la nostra voluntat de servei al país, directe!cat es posa a disposició de tots aquells que vulguin denunciar-ho i explicar-nos la seva situació per tal que nosaltres puguem actuar com al seu altaveu.



El 155 retarda decisions presses o reps represàlies dels homes i dones de negre enviats pel govern de Mariano Rajoy? Has vist vulnerats alguns dels teus drets? Si vols denunciar aquestes o altres situacions, només cal que et posis en contacte amb nosaltres via el correu electrònic catalunyausurpada@directe.catPodeu enviar-nos textos, vídeos i/ o fotografies i us garantim total anonimat. La xarxa és totalment segura.