El Confidencial atia la persecució de demòcrates per ser independentistes

La insistència ha tingut els seus fruits i ara. El diari espanyol no ha perdonat que Alba Tous, aparegués gaudint d'una paella a la casa d'estiu de Pilar Rahola al costat de Carles Puigdemont i el 'major' Josep Lluís Trapero. Així doncs, segons assegura el mitjà citat, s'ha aconseguit mitjançat la pressió mediàtica que la família Tous hagi decidit expulsar de la seva fundació a dos dels patrons: la mateixa Pilar Rahola i Helena Rakosnik, esposa d'Artur Mas.

Malgrat que l'empresa deixés clar que no estava a favor de la independència, la insistència de El Confidencial va seguir amb una segona notícia que expandia i feia ressò d'un intent de boicot a la joieria titulant "Nuevo palo a Tous: el boicot ya circula por los WhatsApp de media España".

Fins a tres notícies ha dedicat El Confidencial a la joiera Tous i totes en el mateix sentit: primer es feia ressò d'una possible foto, que després va resultar ser falsa, de la presidenta de l'empresa catalana, Alba Tous, amb una foto de fons d'una estelada, juntament amb Carles Puigdemont, Joan Laporta i Pilar Rahola. La mateixa companyia, a través de la vicepresidenta corporativa, Rosa Tous.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal