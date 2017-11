[Vídeo] L'esfereïdora missa en honor a Franco a l'Europa del segle XXI

Última actualització Dimarts, 21 de novembre de 2017 19:45 h

Va ser a València i hi van assistir membres del partit ultradretà d'Espanya 2000

Redacció| El diari 'La Veu del País Valencià' ha publicat un vídeo de la missa que ahir va celebrar-se a València en record dels "caiguts per Déu i per Espanya" i Francisco Franco. Amb motiu dels 42 anys de la mort del dictador, la Parròquia Padres Misioneros Apostólicos Maria Inmaculada de Natzaret, nom amb què s'autodenominen, va honorar el cabdill amb un sermó ple d'elogis a la dictadura franquista. Com apunta 'La Veu', ni el capellà que oficia la missa ni l'església del barri de Natzaret estan reconeguts per l'Arxidiòcesi de València.





El mossén, amb tot, parla davant una congregació -on estan presents membres del partit ultradretà d'Espanya 2000- i justifica l'eucaristia dient que, segons la Bíblia, "és bo resar pels difunts". Segons ell, al 1936, a Espanya regnava el "caos, el desordre social, el saqueig, la crema d'esglésies, els assassinats" i Franco -"un gran home"- "va establir la pau".



Un discurs que no hauria de ser possible a l'Europa del segle XXI però que el capellà va fer amb total impunitat. De fet, lloa al voltant de quinze minuts el cop d'estat orquestrat pel dictador el 1936 i es lamenta que la memòria històrica no tingui en consideració els catòlics "vilment assassinats" durant la Guerra Civil espanyola. En aquest sentit, retreu el fet que hi hagi parròquies que es neguin a dedicar una missa a Franco, "que tant va donar a l'església": "fariseisme i hipocresia", afegeix.



El capellà conclou el sermó animant els que l'escolten a canviar la coses i amb un "Viva Espanya. Viva Cristo Rey". També beneeix un taüt cobert amb una bandera franquista i els assistents canten l'himne espanyol amb la lletra que Primo de Rivera va encarregar a José Maria Pemán el 1928.





