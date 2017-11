Europa Press, a les ordres del Gobierno, converteix una anècdota en una notícia unionista.

Última actualització Dimarts, 21 de novembre de 2017 20:40 h

Es fa ressò d'un vídeo gravat per un alumne on un professor demana la llibertat pels Jordis i el Govern

Una agència de notícies s'ha de caracteritzar per oferir l'actualitat d'una manera neutra i sense una visió esbiaixada. Si bé és cert que l'objectivitat completa no existeix mai al 100%, els judicis de valor s'han de deixar al marge. Les dues principals agències espanyoles noten al seu clatell la pressió del Gobierno del PP i cada dia, amb menys vergonya, EFE i Europa Press, ofereixen continguts carregats de discurs unionista.

Si EFE va aconseguir que tots els mitjans tractessin la declaració de Carme Forcadell com una rendició o l'entrevista de Carles Puigdemont a Le Soir com una marxa enrere en els objectius independentistes, Europa Press també va picant pedra en la direcció unionista des de fa mesos.

El cas més flagrant ha estat el d'avui, que ha convertit una anècdota en una notícia perquè els mitjans unionistes tinguin carnassa per a omplir els seus continguts amb notícies 'antiindependentistes'. S'ha fet ressò d'un vídeo gravat, suposadament, per un alumne de la Universitat Politècnica de Catalunya on es veu un professor d'informàtica de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) començant la seva classe parlant del govern empresonat, a l'exili i dels Jordis.

Un vídeo, gravat el 16 de novembre, es veu la introducció del professor. Europa Press s'hi refereix a través de les paraules de la regidora de Ciudadanos a Barcelona, Sonia Reina, com un adoctrinament a les aules. La notícia no està feta ni tan sols des de la seu a Barcelona sinó redactada des de Madrid.

