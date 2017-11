Arriben les repressàlies per les protestes durant l'aturada de país del 3-O

Última actualització Dimarts, 21 de novembre de 2017 21:15 h

Segons avança 'Vilaweb', dues persones han rebut multes de 200 euros i la retirada de 4 punts del carnet de conduir

Redacció| Segons publica 'Vilaweb', dues persones que van participar en les dues marxes lentes per l’AP-7 i l’A-7 que es van organitzar a Reus amb motiu de l'aturada de país del passat 3 d'octubre, han estat sancionades amb multes de dos-cents euros (reduïbles a cent si es paguen en un termini estipulat) i la retirada de quatre punts del carnet de conduir. Les sancions es justifiquen pel fet que no van fer cas a "les ordres dels agents de l’autoritat en servei de regulació del trànsit" durant la mobilització pacífica a les carreteres que pretenia ser un crit unànime de protesta contra la violència policial exercida per l'Estat en la jornada del referèndum de l'1-O.









Segons ha pogut saber 'Vilaweb', el CDR Reus espera rebre casos similars durant els propers dies, ja que els Mossos d'Esquadra haurien identificat els participants de les mobilitzacions. És per això que -explica el digital- han habilitat caixes de resistència i es faran cura que tots els afectats puguin disposar de cobertura legal.



Les sancions han arribat més d'un mes després que es realitzessin les protestes, per la qual cosa encara queda esperar si es repetirà el procediment amb els ciutadans que van tallar carreteres i vies de tren durant la vaga del 8 de novembre i que també van ser -en moltes ocasions- identificats per la policia.