La premsa espanyola critica la maniobra de Junqueras

'ABC': "Junqueras quiere salir de la cárcel sin acatar el 155"

Redacció | Titulars diversos als diaris d'aquest dimecres.

El País: "Putin exhibe su nuevo papel decisivo en Oriente Próximo".El Periódico cita Oriol Junqueras: ""Hem de construir una majoria més sòlida"".El Punt Avui: "Falsa normalitat".La Razón: "El Rey no visitará Cataluña hasta que haya nuevo Govern".ABC: "Junqueras quiere salir de la cárcel sin acatar el 155".El Mundo: "Sánchez contiene la rebelión de los barones per el Cupo vasco".I La Vanguardia: "Junqueras demana la llibertat per presentar-se el 21-D".