Aquests són els 9 punts comuns de JxCat i ERC per les eleccions

Redacció | Junts per Catalunya i ERC han acordat nou punts que encara s'han de negociar amb la CUP abans de formalitzar programes. Ho avançava el Nació Digital, que assegura que entre aquests punts, encara pendents de polir-se, no s'hi contempla la via unilateral però es plantegen fórmules per exercir l'autodeterminació.