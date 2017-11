El xantatge de Montoro al president Puigdemont

Última actualització Dimecres, 22 de novembre de 2017 10:00 h

El ministre es fa una petició a si mateix, ja que controla totalment les decisions de la Generalitat, tot plegat una prova de l’estat fallit que és Espanya

ACN | El ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, demana que se l'informi en el termini de 10 dies hàbils a partir del 16 de novembre sobre si Carles Puigdemont ha sol·licitat emprar-se a la llei de l'estatut dels expresidents de la Generalitat, que estableixen els drets dels presidents que deixen d'exercir les funcions. Així doncs, en cas que Puigdemont ho fes s'interpretaria com un acatament del 155 i del seu cessament. Es tracta d'una instrucció del ministre Montoro sobre les conseqüències del 155 en la funció pública. Concretament, també es demana informació sobre els alts càrrecs cessats en aplicació d'aquest article així com la llista de personal dels òrgans que s'han suprimit, la situació de la dissolució d'aquests òrgans i el termini previst per a la liquidació.

Montoro controla i decideix sobre qualsevol acord de la Generalitat usurpada

El Ministeri d'Hisenda, assumint les funcions del Govern en virtut de l'aplicació del 155, requereix un seguit d'informació sobre el personal de la Generalitat afectat per la intervenció. Una de les qüestions que demana saber Montoro és si Puigdemont sol·licita empara a la Llei 6/2003, de 22 d'abril, de l'Estatut dels expresidents de la Generalitat. Un gest que s'interpretaria com un acatament al 155 perquè s'acolliria als drets dels expresidents. Des que es va aprovar la intervenció de Catalunya, Puigdemont sempre ha defensat que és el president "legítim" de Catalunya. La llei estableix, entre d'altres, la possibilitat de cobrar una sou mensual o una jubilació vitalícia a partir dels 65 anys en una assignació mensual igual al 60% de la retribució mensual que correspon a l'exercici del càrrec de president. En cas del sou mensual, la norma fixa que es té dret a percebre, per un període equivalent a la meitat del temps que han estat en el càrrec i, com a mínim, per una legislatura, una assignació mensual equivalent al 80% de la retribució mensual que correspon a l'exercici del càrrec de president.

El govern espanyol liquida la Comissió sobre la violació de drets fonamentals a Catalunya els darrers temps

Un altre dels drets és tenir una oficina i el pressupost suficient per al seu funcionament. El Ministre d'Hisenda demana informació per saber si els alts càrrecs cessats són empleats públics i si tenen una plaça reservada a l'administració. En aquest sentit, s'ordena que es comuniqui en cas que demanin reincorporar-se. En una altra instrucció amb la mateixa data, Montoro també requereix la llista del personal dels òrgans de la Generalitat que s'ha ordenat suprimir. Concretament, sobre el Consell Assessor per a la Transició Nacional, la comissió especial sobre violació de drets fonamentals a Catalunya i el Diplocat. Montoro demana també un informe detallat sobre la situació patrimonial d'aquests òrgans, els tràmits que s'ha iniciat per a la seva dissolució i el termini estimat per a la liquidació.

