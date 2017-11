Lamela accepta enviar al TS totes les causes per rebel·lió i sedició

Última actualització Dimecres, 22 de novembre de 2017 10:10 h

La jutgessa considera que s’està investigant “els membres d’una complexa organització”

ACN | La jutgessa de l’Audiència Nacional, Carmen Lamela, ha remès un informe al Tribunal Suprem on es posiciona a favor de l’acumulació de les causes que se segueixen contra els membres del Govern de Carles Puigdemont, els presidents de l’ANC i Òmnium Cultural, el major Trapero i els membres sobiranistes de la Mesa al Tribunal Suprem.

Segons explica la jutgessa a l'informe, l'alt tribunal s'ha de fer càrrec de totes les causes "perquè s'està investigant els membres d'una complexa organització on cadascú compleix una funció per aconseguir la secessió de Catalunya i la seva proclamació com a república independent contravenint l'ordre constitucional i estatutari".

La jutgessa entén que els delictes investigats són connexes i si es divideix la causa, dificultaria enormement la investigació conjunta dels fets i la determinació clara de "responsabilitats dels investigats".



Un cop remès l'informe, el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, haurà de manifestar ara si es queda amb tota la causa i l'acumula a la que ja porta contra els membres sobiranistes de la Mesa.



La recomenació de la Fiscalia, segons s'ha fet públic en els últims dies, és mantenir la causa a l'Audiència i no enviar-la al suprem, que va fixar llibertat amb fiances per als membres de la Mesa.

