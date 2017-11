Última actualització Dimecres, 22 de novembre de 2017 11:40 h

El president es nega a facilitar dades sobre el desplegament a Catalunya emparant-se en un acord del 1968

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha promès aquest dimecres que “respectarà” els resultat de les eleccions del 21D encara que les guanyin els independentistes, tot i que ha advertit ERC que si guanya els comicis també ha de respectar la llei. Segons Rajoy, són unes “eleccions legals convocades d’acord a les lleis en rigor” i “per descomptat respectarem els resultats, fins aquí podríem arribar”.

En tot cas, ha advertit ERC que si guanya les eleccions “només ha de fer una cosa: governar, respectar la legislació en vigor, els drets de les minories i no perjudicar l’economia dels ciutadans de Catalunya”. El president espanyol també ha justificat que e seu govern es negui a facilitar informació sobre el desplegament policial a Catalunya emparant-se en un acord del govern espanyol de 1968 perquè “la difusió dels plans de seguretat els pot posar en risc igual que a les persones objecte de protecció”.



Rajoy ha fet aquestes manifestacions en resposta a les preguntes del portaveu adjunt d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, i del portaveu del PNB, Aitor Esteban. Rufián ha afirmat que aquestes són unes eleccions “il·legítimes” perquè “el president de la Generalitat és l’únic” que les pot convocar, i li ha transmès una bateria de preguntes:

“Si guanyem no el veurem recollint signatures o veient Pablo Casado recordant Companys, o a Cospedal cridant a files a l’Exèrcit, o a la policia donant garrotades, o polítics a la presó, o judicis inquisitorials on es fa besar la bandera, o el veurem facilitar la fuga d’empreses, o aplicar un article de la Constitució, el 155?”. En definitiva, segons Rufián, la pregunta és si “el 21D es comportaran com a carcellers o com a demòcrates?”.



"Per descomptat"

En la seva resposta, Rajoy ha afirmat que “per descomptat” que respectarà el resultat de les eleccions. Ha recordat que les va convocar ell d’acord a l’aplicació de l’article 155 i ha afirmat que són unes “eleccions legals convocades d’acord a les lleis en vigor.



“Per descomptat respectarem els resultats, fins aquí podríem arribar”, ha dit, però “si vostès guanyen les eleccions, només han de fer una cosa: governar, respectar la legislació en vigor, respectar els drets de les minories i no perjudicar l’economia dels ciutadans de Catalunya, i punt, i ens quedem tots tranquils”.



Desplegament policial a Catalunya

El portaveu del PNB, Aitor Esteban, per la seva banda, li ha recriminat que negui informació al Parlament sobre el desplegament policial a Catalunya. Esteban ha recordat que el govern espanyol s’escuda un acord del consell de govern de 1986 que permet ocultar informació, un text legal “abusiu” que està “replet de termes militars”, i que es va fer “en una època de gran activitat terrorista”.



El portaveu del PNB li ha demanat que derogui aquest acord de govern i permeti que es debati una reforma de la llei de secrets oficials.

El president espanyol ha afirmat que la llei atribueix al govern la capacitat de no facilitar informació que afecti la seguretat i la defensa mitjançant una normativa que “està allà i que l’han aplicat tots els governs des de 1968”. “La resposta de tots els governs des de 1986 és la mateixa perquè la difusió dels plans de seguretat els pot posar en risc igual que a les persones objecte de protecció”.

Segons Rajoy, “és irrellevant que l’acord sigui de 1986 o de fa un any, perquè estem parlant d’informació sensible” i “publicar determinats plans o accions pot ser un risc per a la seguretat, per a l’acció i per a determinades persones”. Ha apuntat que si es vol parlar de la reforma de la Llei de secrets oficials n’està disposat a parlar, però des de la “sensatesa i el sentit comú”.

Notícies relacionades