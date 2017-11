De què acusa Lamela als presos polítics?

Última actualització Dimecres, 22 de novembre de 2017 11:10 h

Considera que s’està investigant “els membres d’una complexa organització”

Redacció | Segons la jutgessa, tots els investigats formen part d'una "organització" que ha desplegat des del 2015 "una premeditada estratègia perfectament coordinada" amb un "repartiment de papers entre autoritats governamentals, parlamentàries i civils". Amb aquest argument, es mostra partidària d' enviar totes les causes al Tribunal Suprem perquè la investigació "s'ha de fer de forma conjunta", assenyala.

Segons Lamela, aquesta organització està integrada pels "membres del Govern, els presidents de l'ANC i Òmnium, assessors i ideòlegs, això com per la policia autonòmica i l'actuació de determinades persones del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i de les persones vinculades al Diplocat".



Objectiu del govern: donar aparença de legalitat



La jutgessa insisteix que els investigats actuaven amb un propòsit compartit i d'acord a un "pla comú" i a un "repartiment de tasques i responsabilitats" per aconseguir la "secessió" de Catalunya alterant "l'organització política de l'Estat". En aquest sentit, sentencia que el govern s'encarregava de les tasques parlamentàries que s'orientaven a aprovar una normativa on fonamentar i donar una aparença de legalitat a les diferents etapes del procés de desconnexió.

ANC i Òmnium: el "braç civil de l'aixecament"

Lamela posa com a exemple les "congregacions tumultuoses" que es van dur a terme per impedir l'execució de les resolucions judicials. Segons la jutgessa, l'ANC i Òmnium "van actuar com a braç civil de l'aixecament auspiciat per les autoritats del Govern, afavorint mobilitzacions com les que van tenir lloc els dies 20 i 21 de setembre i 1 d'octubre".

Acusa els Mossos d’espiar la Guàrdia Civil

Segons la jutgessa, els Mossos van tenir un paper "d'especial rellevància" per assegurar l'èxit del procés cap a la declaració d'independència. "Resultava essencial disposar de la capacitat investigadora i intimidadora dels Mossos d'Esquadra", assegura. La jutgessa explica que es van produir actuacions d'espionatge als membres de la Policia i la Guàrdia Civil.



Consulta aquí l'Informe de Lamela Lamela també assegura que les activitats independentistes es van finançar de forma parcial amb fons públics. Segons la jutgessa, malgrat el veto del Tribunal Constitucional, el govern va dur a terme pagaments i va utilitzar fons públics per a la "consumació d'un acte delictiu". Fa referència als plans de comunicació i propaganda de suport al moviment independentista dins i fora de Catalunya i a l'assignació de recursos tecnològics de la Generalitat per donar suport a la celebració del referèndum.

