Els comuns oficialitzen la seva proposta per fer un tripartit amb ERC i PSC

Alamany diu que la seva formació és "garantia de diàleg" per "construir ponts" i sortir del "bucle"

ACN | La número dos de la candidatura de Catalunya en Comú-Podem, Elisenda Alamany, ha apuntat a un possible pacte amb ERC i PSC després de les eleccions del 21-D. En aquest sentit, ha assegurat que l'aposta és sumar amb qui posi el dret a decidir al centre dels objectius, i amb qui reclami tornar a fer polítiques socials. "Aquí podem trobar ERC i el PSC", ha assenyalat.

La dirigent dels 'Comuns' no descarta una aliança amb republicans i socialistes, però sempre que posin "l'agenda ciutadana al centre", ha explicat en una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio. Per això, assenyala, hauran de "decidir quin projecte polític volen". "Amb aquesta clau podrem arribar a acords de Govern", ha reiterat.

En aquest sentit, ha apuntat que el PSC tindrà "problemes" per definir, per exemple, quin model de política educativa proposa, tenint en compte que concorre amb Ramon Espadaler a les llistes. Tanmateix, ha criticat certes polítiques socials de JxSí, avalades per ERC, al costat del PPC en la darrera legislatura.

D'altra banda, la número dos de Catalunya en Comú-Podem ha presentat la seva formació, encapçala per Xavier Domènech, com una "garantia de diàleg" per "construir ponts" i sortir del "bucle" dels dos "blocs desiguals".

