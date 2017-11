Nervis a la Moncloa, Albiol demana un cara a cara com a representant del Gobierno amb Puigdemont per parlar del 21-D

Joaquim Juià Juià

22 de novembre de 2017, 12.50 h

Primer.- el Sr. Albiol (això de Sr. es un dir per quedar be) ... escriu al Sr. Puigdemnont demanant-li un cara a cara com a representant del goberrn espanyol... cosa que la Moncloa encara no l'ha qualificat com a tal ¡¡¡ Bravo ¡¡¡

Segon,- ningú millor que el Albiol per fer un cara a cara amb el Sr. Puigdemont... ni amb màquina de fotografiar quedaria tant ben retratat ¡¡¡¡