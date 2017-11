La clamorosa pifia d'Albert Rivera al Congreso per denunciar l'adoctrinament a les escoles de Catalunya

Última actualització Dimecres, 22 de novembre de 2017 13:40 h

Ensenya un mapa d'un llibre del Club Super3

Gerard Sesé @erardsese | L'unionisme espanyol sap que 'tot s'hi val' per atacar Catalunya. Bona part de la seva parròquia compra els seus discursos sense qüestionar-se'ls ni un moment. Això permet que en molts temes, PP, Ciudadanos i, àdhuc, el PSOE, puguin difamar amb total impunitat, fins i tot, al Congreso. Un nou exemple ens l'ha donat Albert Rivera, cap de llista del partit taronja, a la cambra baixa espanyola per a denunciar l'adoctrinament a les escoles de Catalunya, però ho ha fet amb un greu error.

Albert Rivera mostrant un mapa d'un llibre de El Club Super3 Comparteix Tweet

El PP i Ciudadanos han portat aquest dimarts al ple del Congreso un debat per tal d'acabar amb el suposat adoctrinament educatiu que hi ha a Catalunya i per a justificar-hi una intervenció més dura a través del 155.

En ple discurs de Joan Mena (EUiA), que defensava els mestres i docents, Albert Rivera, indignat, ensenyava una fulla amb una fotocòpia d'un llibre en català on es veia un mapa dels Països Catalans. Una estructura territorial odiada i repudiada per l'unionisme.

Rivera obtenia la fotografia desitjada: ell ensenyant un mapa on s'identifiquen unides Catalunya, les Balears, el País Valencià, la Franja, Andorra, la Catalunya Nord i l'Alguer. Però el líder de Ciudadanos ha comès un error (potser de manera conscient). Primer de tot, la plana que mostra és d'un llibre del Club Super3 que no s'usa en cap escola com a material docent. D'altra banda, el llibre identifica els territoris dels Països Catalans on es parla el català, no pas com un Estat independent ni unificat. De fet, a la llegenda del mapa s'hi pot veure com es marca la línia estatal i l'autonòmica.

Per entendre'ns, el que ha fet Rivera és com ensenyar un mapa polític del món pintant del mateix color aquells territoris on es parla l'espanyol.



Albert Rivera intenta colar que la enciclopedia del Club Super 3 es la que usan en los colegios. Además, el mapa lingüístico ese es usado por decenas de academias europeas: pic.twitter.com/G1548bW6oZ — Berlustinhov Castrovich (@Berlustinho) 22 de novembre de 2017 Diferents usuaris ho han denunciat a les xarxes.