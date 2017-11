La fundació de Tous podria incórrer en un delicte d'odi per l'expulsió de Rahola i la dona de Mas

Última actualització Dimecres, 22 de novembre de 2017 14:25 h

La família els exlou per resoldre qualsevol boicot a la marca

2 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | El moment polític del país està traient a la llum actituds bel·ligerants contra els independentistes, l'última d'elles ve de la família joiera Tous que davant les amenaces de boicot ha decidit expulsar la comunicadora Pilar Rahola i la dona del president Mas, Helena Rakosnik, de la seva fundació.

La presidenta honorífica de la fundació i empresària de Tous, Rosa Oriol © Maria Belmez Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes rahola, tous

La decisió de la família Tous, comunicada per carta a les implicades, justifica la seva decisió dient que "mai" havien volgut que la fundació fos utilitzada com "una arma ideològica o política de persones que volen danyar la nostra reputació o la d'una entitat que realitza una labor encomiable" i concreta que, Rosa Tous, com a presidenta, "haig de protegir la seva reputació i evitar que es ressenti per motius ideològics i polítics".

Un delicte d'odi

Segons el Ministerio del Interior, l'expulsió de Rahola i Rakosnik es podria considerar un delicte d'odi, ja que la decisió de Tous es motiva arran del prejudici de creences i condició social o personal. En la terminologia que recull la institució estatal, i amb l'argumentació per carta de la família Tous per prendre aquesta decisió, hi ha una motivació de discriminació política evident contra la comunicadora i l'exprimera dama de la Generalitat.