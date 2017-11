La Fiscalia pressiona perquè l'Audiència Nacional segueixi jutjant els Jordis, Trapero i el Govern

Última actualització Dimecres, 22 de novembre de 2017 15:00 h

El Tribunal Suprem podria ser menys sever i deixar en evidència l'AN

Els membres de la Mesa del Parlament van ser citats a declarar, per la seva condició de diputats, al Tribunal Suprem espanyol, el màxim òrgan judicial que se situa al vèrtex superior de l'organigrama de l'Estat de dret, per sobre de l'Audiència Nacional. El TS va contradir l'AN quan va permetre una fiança als imputats per a evitar la presó preventiva. Ara, La Fiscalia s'oposa a què el TS assumeixi també la causa contra el Govern, els 'Jordis' i Trapero.

ACN Madrid .- La Fiscalia ha enviat aquest dimecres al Tribunal Suprem un informe contrari al traspàs a aquest tribunal de les causes que l’Audiència Nacional té obertes contra els membres del govern de Carles Puigdemont, els presidents de l’ANC i Òmnium i el major Trapero. L’informe sosté que traslladar aquestes actuacions al Suprem per acumular-les a la que l’alt tribunal ja té oberta contra els membres sobiranistes de la Mesa implicaria crear una “macrocausa” que cal evitar perquè “resultaria molt inconvenient per a l’agilització de la justícia i l’economia processal”. Segons la Fiscalia, el Tribunal Suprem ha de mantenir la seva competència “exclusivament” respecte a les persones aforades –els membres de la Mesa- i deixar per a l’Audiència Nacional la investigació contra els que ja no ostenten aquesta condició. Ho fa apel·lant a la jurisprudència del propi Tribunal Suprem “favorable a assumir la seva competència per investigar només els aforats”.

