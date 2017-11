Última actualització Dijous, 23 de novembre de 2017 05:05 h

La cupaire creu que els actes de JxSí han sorprès i han fet mal

A. S. | "Hi ha una cosa que és certa. I això és el que més ha sorprès i ha fet mal. Ens porten fins a aquest punt i després no podien aguantar l’embat? Declaren una República, la més breu de la història, i després diuen que no hi havia estructures d’Estat", ha explicat la diputada de la CUP Gabriela Serra "Hi ha una cosa que és certa. I això és el que més ha sorprès i ha fet mal. Ens porten fins a aquest punt i després no podien aguantar l’embat? Declaren una República, la més breu de la història, i després diuen que no hi havia estructures d’Estat", ha explicat la diputada de la CUP Gabriela Serra en una entrevista a Revista Mirall

"Pot haver-hi una sensació, i em semblaria justa, que ens han pres una mica el pèl, que ens han enganyat. Vam dir que no seria fàcil i potser sembla que la gent anava una mica amb el lliri a la mà. Després de sentir tantes vegades el de la llei a la llei, la revolució dels somriures… potser s’ha interioritzat més del que s’hauria hagut de fer" i ha criticat que "ara, de sobte, hem passat alguns d’anar amb el lliri a la mà i de la llei a la llei, del com sempre, la revolució dels somriures… a dir que això serà més lent, que trigarem més, que això no es podrà fer en una legislatura"."Però a veure, com es pot fer ‘com sempre’ si mai no hem fet un referèndum. Què vol dir ‘com sempre’? Una cosa que han dit que s’havia de fer amb 18 mesos ara resulta que ni amb una legislatura. Per tant, clar, quan de propagandístic hi havia en aquells programes?", s'ha qüestionat.Preguntada per les eleccions del pròxim 21 de desembre, Serra ha subratllat que "probablement unes de les més intel·ligents que ha convocat Rajoy". Malgrat tot ha recordat que "aquestes eleccions no són només unes eleccions il·legítimes sinó que també són immorals" i ha afegit que "després del procés que hem tingut i del 155, deixar-te un mes i poc per fer programes electorals, conformar llistes… gairebé no hem tingut temps per dir què està passant ni quina fondària té el 155, ni quin és el compromís real de Rajoy de respectar els resultats".També ha volgut destacar que "hi ha una sèrie de debats polítics de fons que és molt difícil donar-los amb la inestabilitat que tenim: què passarà amb els Jordis? I amb el Govern? Hi ha molts fronts oberts".Sobre una possible victòria independentista, Serra ha ironitzat "potser el 22 tenim el 156 o el 155 bis". Tot i això, la 'cupaire' ha volgut recordar que "aquesta campanya electoral serà molt dura. Des del sector independentista estarem competint en el terreny electoral tres forces però des del cantó unionista tothom voldrà saber quin és el millor".Serra ha assegurat que el fet que les tres candidatures es presentin per separat "respon a una realitat". "Hem vist les marxes enrere que han fet algunes forces polítiques. Tenir una coalició no és fàcil", ha recalcat. "La República que vol la CUP segurament té poques coses a veure amb la que vol el PDeCAT", ha exposat.La diputada 'cupaire' també ha volgut destacar la maniobra de la llista del President: "Penso que Puigdemont ha fet una jugada intel·ligent. Així com a nosaltres ens hauran d’agrair sempre que féssim fer un pas al costat a Artur Mas, els del PDeCAT hauran d’agrair a Puigdemont que hagi fet aquesta candidatura i no veure la caiguda immediata de Convergència i del PDeCAT".