Sànchez demana la seva excarceració per poder fer campanya pel 21-D

Última actualització Dimecres, 22 de novembre de 2017 14:10 h

El número 2 de 'Junts per Catalunya' denuncia davant el TC la vulneració de drets fonamentals

4 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



ACN/M.B.| El passat 16 de novembre, Jordi Sànchez deixava la presidència de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) per pasar a ser el número 2 de la llista 'Junts per Catalunya' a les eleccions del 21-D. És per això que la seva defensa ha presentat aquest dimecres un recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional en què denuncia que la decisió de l'Audiència Nacional de mantenir-lo empresonat "vulnera diversos drets fonamentals" i demana que -fins que no es resolgui el recurs- deixi en suspens l'ordre de presó per poder participar en la campanya electoral "en condicions d'igualtat" amb els altres candidats. En aquest sentit, la defensa argumenta que en ocasions anteriors el TC "sempre s'ha pronunciat amb una extraordinària celeritat quan ha resolt recursos del govern espanyol relacionats amb la situació política a Catalunya" i li demana que ara actuï en el mateix sentit per evitar "l'anomalia" que un candidat "tan significatiu" hagi de fer campanya des de la presó i es pugui garantir la normalitat del procés electoral.







El recurs d'empara interposat al TC es basa, doncs, en tres motius: el primer, la vulneració de dret al jutge ordinari després que l'Audiència Nacional hagi assumit la seva competència en una "clara vulneració de la normativa processal i en contradicció amb la seva acta prèvia del 2008", segons ha apuntat la defensa de Jordi Sànchez, que recorda que questa darrera resolució va ser votada pel Ple de la Sala i en què la pròpia Audiència va sostenir que els delictes com la rebel·lió i la sedició eren competència dels tribunals provincials amb l'objectiu d'impedir aleshores que el jutge Garzón investigués la rebel·lió franquista del 1936. En aquest sentit, la defensa ha invocat expressament el dictamen de més de cent professors de dret penal, entre ells una exvicepresidenta del TC, que manifesta que existeix "una manipulació, poques vegades vista, en l'àmbit forense" de les regles de competència.

El segon motiu pel qual Sànchez s'ha emparat al TC és la vulneració de garanties processals pel fet que la jutgessa Lamela hagi justificat la presó de l'expresident de l'ANC per motius "no esgrimits" per la Fiscalia en la vista oral com el risc de fuga o de destrucció de proves, de manera que esmenant al fiscal la magistrada "va perdre la seva imparcialitat i va impedir a Sànchez defensar-se adequadament".

Finalment, la defensa exposa que el tercer motiu de l'empara al tribunal és per vulneració del dret a la llibertat després que la jutgessa Lamela no hagi justificat "mínimament" per quines raons entenia que existia un risc de fuga, de destrucció de proves o de reiteració delictiva, segons subratlla la defensa de Sànchez. En aquest sentit, la defensa recorda les paraules del magistrat José Ricardo de Prada –que va votar en contra que Sànchez continués a la presó en resoldre's el seu primer recurs- que la decisió de Lamela es basa en "estereotips a l'ús", insuficients per privar un ciutadà innocent de la seva llibertat, segons destaca la defensa de Jordi Sànchez.

En el seu escrit, la defensa considera acudir al tribunal Europeu de Drets Humans en cas que l'empara no prosperi.