Arrimadas creu tenir la solució definitiva al conflicte amb l'Estat i Europa

Diu que Catalunya "deixarà de ser un problema per a la UE" si ella governa

ACN/M.B.| La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha afirmat aquest dimecres que si ella governa Catalunya “deixarà de ser un problema per a la Unió Europea i tornarà a ser part de la solució”. “Volem donar una imatge de seguretat i de seny”, ha remarcat postulant-se com la solució definitiva al conflicte entre Catalunya i l'Estat espanyol, que afecta en gran mesura el continent europeu.

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, en una atenció als mitjans a Brussel·les

Etiquetes 21-D, Arrimadas, brussel·les, Unió Europea

Segons ha expressat, mentre Puigdemont ha vingut al cor d’Europa -on es troba exiliat, amb altres quatre consellers- “a parlar de fractura i a criticar les institucions europees” per no pendre partit, des de Ciutadans han vingut “a parlar d’unió”, ha dit en una atenció als mitjans des de Brussel·les. A la capital belga, Arrimadas té previst reunir-se amb diferents membres d’ALDE, el partit liberal europeu on s’integra Ciutadans però també el PDeCAT.



Arrimadas ha dit també que totes les enquestes indiquen que hi ha “una opció realista de tenir una majoria alternativa després de les eleccions” del 21-D. “Ens deixarem la pell per poder tenir aquesta majoria i formar govern per recuperar la convivència i la seguretat jurídica que el senyor Junqueras i Puigdemont ens han tret”, ha assenyalat en aquest sentit.