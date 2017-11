Segons Puigdemont, a l'exili belga per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola, la República Catalana "perviu com un somni dins nostre, una idea indestructible de viure i llegar un tros de terra molt millor del que hem rebut". "I amb l'esforç de tots, alçats pacíficament i decidits dignament, aconseguirem un país de llibertats, culte i esperançador", ha afegit.

M.B.| "La República no es construeix en dos dies, però tampoc es pot destruir a cops de porra i barrots". Així de contundent s'ha expressat aquest dimecres des del seu compte d'Instagram el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Acompanyant una imatge del pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, Puigdemont ha repetit la frase de l'ex president Lluís Companys, afusellat pel franquisme, quan va ser alliberat de presó el 1936 gràcies a la victòria del Front Popular a les eleccions: "tornem a resistir, tornem a lluitar i tornarem a guanyar". Una referència que també es pot relacionar amb els comicis del 21-D, en que ell mateix encapçala la llista de 'Junts per Catalunya'.

