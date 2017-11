Els espanyols es gasten el doble del sou als bars que la mitjana europea

Així ho confirma l'oficina d'estadística de la Unió Europea ( Eurostat ), que analitza el percentatge de despesa en diferents àmbits domèstics dels europeus i ho fa per països. Només en un dels indicadors Espanya encapçala el rànquing: en el de menjar i beure fora: Espanya lidera la despesa en bars, pubs, cafeteries i restaurants, doblant la despesa mitjana de la resta de països de la UE. Segons dades de 2016 la mitjana comunitària se situa en el 6,9%. Els països del sud, França, Portugal i Itàlia, gasten 5,5%, 8,6%, 7,8% respectivament. Alemanya dedica un 4,4% i el Regne Unit un 7,3% i l'últim és Polònia amb un 2,5%.

