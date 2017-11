Última actualització Dimecres, 22 de novembre de 2017 17:30 h

Critiquen "la projecció d’aquest vídeo amb mentides sobre la història" a una classe d'Alfafar, durant els informatius

M.B| Els atacs del front polític i mediàtic espanyolista a l'escola catalana arriben també al País Valencià. Aquest dimarts, la cadena Antena 3 va utilitzar el seu espai d'informatius per assenyalar per un suposat cas d'"adoctrinament" un centre educatiu de la ciutat d'Alfafar, per haver projectat a una classe de sisè de primària un capítol de la sèrie de dibuixos animats ‘Història de Catalunya’, emesa per TV3 durant el 1988 i el 1989, on es parlava de la figura del rei Jaume I. El vídeo va usar-se per explicar als infants l'entrada de Jaume I a València, en el dia de la commemoració del fet i Diada Nacional del País Valencià, el passat 9 d'octubre.

Segons Antena 3, un grup de pares haurien denunciat "la projecció d’aquest vídeo amb mentides sobre la història"; la qual cosa suposaria -segons la presentadora dels informatius "una nova mostra d’adoctrinament, aquesta vegada fora de Catalunya". La veu que narra la notícia, critica que al vídeo "Jaume I ja no és d'Aragó, sinó només el Conqueridor" i que es refereix a "l'expansió de Catalunya, només de Catalunya". En cap moment expliquen que el capítol té dècades d'antiguitat. D'altra banda, es qualifica els alumnes com "nens d'11 anys, incapaços de discernir".Els informatius d'Antena 3, mostren l'únic testimoni d'una de les mares de l'escola que apunta que el vídeo "està totalment manipulat, ja que no existia ni el Regne de Catalunya ni Catalunya en aquella època".