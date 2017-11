Més impunitat al feixisme: els atacants de Blanquerna no entraran encara a presó

En aquest cas, segons els jutges “concorren els requisits que exigeix la jurisprudència constitucional per atorgar la suspensió de l’execució” de les penes perquè aquesta decisió “no ocasiona una pertorbació greu d’un interès constitucionalment protegit ni dels drets fonamentals o llibertats públiques d’una altra persona”.

A les seves interlocutòries, els magistrats argumenten que malgrat que la Llei estableix que la interposició d’un recurs d’empara al Tribunal Constitucional no suspèn els efectes d’una sentència, sí que permet deixar-la sense efecte quan “produeixi un perjudici al recorrent que pogués fer perdre la finalitat de l’empara”, sempre i quant aquesta suspensió de la condemna “no ocasioni una pertorbació greu de l’interès constitucionalment protegit, ni als drets fonamentals o a les llibertats públiques d’una altra persona”.

Els assaltants, que van ser condemnats a penes de quatre anys de presó pel Tribunal Suprem, ja havien aconseguit que l’Audiència de Madrid i el mateix Tribunal Suprem ajornessin la seva entrada a la presó. Ara és el mateix TC qui paralitza aquest ingrés d’admetre a tràmit els recursos que havien presentat la seva defensa. La suspensió de l’ingrés a presó no té data de caducitat i queda establert fins que el TC resolgui els recursos, cosa que els magistrats prometen fer “en el termini més breu” possible, sense concretar més.

No hi ha cap vot

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal