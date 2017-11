La CUP avisa que no renuncia a la via unilateral

La portaveu de la CUP, Núria Gibert, ha assegurat que l'esborrany dels nou punts programàtics compartits que tindrien sobre la taula ERC i JuntsxCat de cara al 21-D, segons ha avançat 'Nació Digital', els remeten a un "escenari passat". "No plantegen elements d'avenç", ha lamentat sobretot respecte de les dues últimes propostes. Així, la portaveu cupaire, que ha admès que la CUP està en converses amb els altres dos partits, ha advertit que 'impulsar un gran acord de país' els recorda massa al Pacte Nacional pel Referèndum, una pantalla que veuen superada pel "pacte amb la democràcia, més físic", durant l'1-O. A més, Gibert ha definit com un "desig i entelèquia" la negociació bilateral que plantejarien a l'Estat i la Unió Europea. De fet, la portaveu de l'esquerra anticapitalista ha assegurat que els cupaires no renuncien a la via unilateral i ha lamentat que JuntsxCat i Esquerra apel·lin a la república de forma "tèbia". Per tot plegat, Gibert ha advertit: "Fer passos enrere no és ni beneficiós ni eficient".