Plantofada de Puigdemont al Gobierno: no acata el 155 i es considera president legitim

Així doncs, no demana el seu que li correspon com a expresident

Redacció | Carles Puigdemont ha demostrat la fermesa i la coherència del seu discurs i, davant de l'ultimàtum del ministre d'Hisenda espanyol, Cristóbal Montoro, que li va donar 10 dies per a acatar el 155, ha afirmat que se segueix considerant el president legítim de Catalunya. La seva resposta va acompanyada d'una renúncia al sou que li correspondria com a expresident.

El xantatge del ministre

El ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, va exigir ahir a Puigdemont que en el termini de 10 dies hàbils si el president català sol·licitava emprar-se a la llei de l'estatut dels expresidents de la Generalitat, que estableixen els drets dels presidents que deixen d'exercir les funcions. Així doncs, en cas que Puigdemont ho fes s'interpretaria com un acatament del 155 i del seu cessament.

La resposta del president legítim

Segons han publicat diferents mitjans catalans, Carles Puigdemont ha contestat Montoro i ha renunciat al sou que li correspondria com a "expresident" no acatant així l'article 155. Puigdemont considera que ell segueix sent el president legítim. La jugada, però, és completa: el líder de Junts per Catalunya es donarà d'alta per cobrar el sou base dels diputats que li correspon fins a la constitució del nou Parlament. Una prestació econòmica a la que va renunciar quan va començar la legislatura perquè ja cobrava com a president.

