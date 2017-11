La hipocresia de l'esquerra progressista espanyola: què se n'ha fet del moviment Parlem/Hablemos?

Última actualització Dimecres, 22 de novembre de 2017 20:30 h

Nul·la activitat a les xarxes i silenci davant el 155

Gerard Sesé @gerardsese | Després de l'heroica victòria dels independentistes al referèndum de l'1 d'octubre (tant pel resultat com per haver aconseguit dur-lo a terme malgrat els cops de porra de l'Estat) i davant la possibilitat real que es fes efectiva la República Catalana, resistint a l'escalada de repressió i violència del Gobierno, va sorgir com un bolet la iniciativa Parlem / Hablemos. Un moviment que demanava diàleg a les dues parts enfrontades i que ràpidament sectors de Podemos, dels comuns i, fins i tot, del PSC van abraçar.

Un moviment que amagava darrere seu un intent a la desesperada de l'esquerra unionista que s'autoanomena progressista. La vella estratègia del PSC que ara tan bé prediquen els comuns, d'embolcallar en el "diàleg" i en "l'acord" la submissió de Catalunya a l'Estat espanyol.

I la prova de tot això és doble. Per una banda, es va usar una retòrica similar a la del 15-M, "sense sigles, ni banderes" i es va demanar sortir als carrers i places amb una samarreta blanca amb l'única consigna de reclamar diàleg entre el Govern i la Generalitat Com a impulsor i portaveu de la iniciativa s'hi amagava Guillermo Fernández, col·laborador extern de Podemos i que va treballar com a assessor a l'àrea de producció i discurs de la formació de la mà d'Iñigo Errejon.

Silenci i mort a les xarxes

El que impacta més d'aquest moviment és que va concentrar la seva activitat i va ser propulsat a l'opinió pública a través de diaris com El Periódico, just durant els dies posteriors al referèndum de l'1-O. De fet, el compte oficial de @hablemosparlem el dia 27 d'octubre (el de la DUI) va fer 8 tuits exigint diàleg. El dia 3 de novembre en va fer un més i últim. A Facebook també ha baixat moltíssim l'activitat. De fet, durant el mes de novembre només ha fet 4 publicacions, una d'elles d'autobombo per a Guillermo Fernández.

Ara, a partir de l'aplicació de l'article 155, la intervenció de la Generalitat de Catalunya, l'empresonament de bona part del seu govern legítim i la fugida a l'exili de l'altra part, no han fet ni tuits ni publicacions ni cap referència o condemna. De fet, el Twitter no publica res des del 3 de novembre.

Alguns van ser criticats quan van referir-se a la bandera blanca que usaven com un símbol de rendició. Potser no anaven tan mal encaminats.

