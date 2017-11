La Junta Electoral Central esmicola la denúncia del PP contra TV3

Última actualització Dimecres, 22 de novembre de 2017 21:00 h

Es posiciona al costat de la Junta Provincial de Barcelona i afirma que els mitjans públics catalans no han vulnerat cap dret

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN/Redacció| La Junta Electoral Central ha confirmat que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) va cobrir de forma "pertinent" la manifestació per l'alliberament dels 'Jordis' i dels consellers empresonats que va tenir lloc a Barcelona l'11 de novembre. Ho ha fet després que el Partit Popular recorrés la decisió de la Junta Electoral Provincial de Barcelona de desestimar la seva denúncia contra la retransmissió en directe de TV3 i Catalunya Ràdio d'aquell acte. Tot i la insistència dels populars contra els mitjans públics catalans, ambdues instàncies confirmen que la cobertura de la manifestació no vulnera cap dret del PP.

La manifestació al carrer Marina de Barcelona, l'11 de novembre de 2017 © Elisenda Rosanas Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Junta Electoral Central, PP, TV3

Cal recordar que la Junta Electoral Provincial de Barcelona va desestimar el mateix dia de la manifestació el recurs presentat pel PPC, ja que -segons van explicar fonts de la CCMA- l'organisme provincial havia acceptat les al·legacions de la corporació, per la qual cosa la manifestació es va retransmetre per TV3 i Catalunya Ràdio tal com estava previst.

En el seu recurs, el PPC al·legava que la programació especial dedicada a la mobilització vulnerava els principis de "neutralitat informativa i pluralisme polític" exigibles durant els processos electorals. La Junta Electoral Central ha desestimat ara també aquests arguments.