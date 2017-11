Gay de Montellà lidera una patronal molt hipòcrita

Última actualització Dimecres, 22 de novembre de 2017 21:30 h

Atia la fugida d’empreses i ara demana als que van facilitar l’expulsió encapçalats per Mariano Rajoy que incentivi el retorn

ACN Barcelona .- El president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, ha afirmat que el propòsit de la patronal és "procurar" que les empreses que han marxat de Catalunya tornin i alhora contribuir a recuperar el creixement econòmic, el consum i les inversions. Durant el lliurament dels premis Carles Ferrer i Salat de Foment del Treball, Gay de Montellà ha afirmat que aquest "és un doble objectiu per a Catalunya i per a tota Espanya". Dirigint-se al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que ha participat en l'acte, Gay de Montellà ha assegurat que aquest també és el propòsit de l'executiu estatal.

Rajoy llega a la sede de Fomento de Trabajo, en Barcelona, entre gritos de 'Puigdemont president' https://t.co/HZn1tKKx1w pic.twitter.com/AfTlZigkGg — Antena3Noticias (@A3Noticias) 22 de novembre de 2017

A l’arribada a la seu de Foment on l’esperaven el delegat del govern espanyol i el president de Foment ha tingut que escoltar crits de Puigdemont presidentDurant la seva intervenció, el president de la CEOE, Juan Rosell, també s'ha referit a la situació política i ha admès que "estem en temps difícils a Catalunya i, per tant, a Espanya". Rosell ha afirmat que ara "tenim un a ultima oportunitat per reparar ponts. Caldrà optimisme, realisme i pragmatisme. No hem de mirar enrere perquè han estat molts els errors de tots i cal obrir una nova etapa". El dirigent patronal ha demanat una "solució" a la qüestió catalana, "amb la participació de tots els espanyols". "Viurem a Catalunya moments definitius. Esperem que tots toquem de peus a terra però també fent les reformes necessàries", ha sentenciat.