Reitera que s'ha de respectar la Constitució

Redacció | El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha assegurat que, més enllà del que diguin les urnes el 21-D, seguirà sent "president de tots". En aquest sentit, s'ha mostrat obert al diàleg però ha exigit que es "respecti el marc de la Constitució i la llei". "Hem aplicat el 155 en compliment d'un deure amb la societat i per obrir una etapa que miri al futur", ha defensat.

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, amb el president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà

Rajoy, que ha participat aquest dimecres al vespre a l'acte de lliurament de les Medalles d'Honor de Foment del Treball a Barcelona, ha afirmat que confia "en la capacitat dels catalans per encapçalar una profunda rectificació de la deriva" de l'independentisme.En encarar el seu discurs cap a les eleccions del 21-D, Rajoy s'ha mostrat "optimista" perquè es propiciï un "retorn a la realitat i a la convivència" i perquè es "reorienti tota l'energia estèrilment malgastada a ocupar-se dels problemes quotidians de les persones".El cap de l'executiu espanyol ha agraït també la invitació de Foment que, segons ell, evidencia el suport dels empresaris per "contribuir a normalitzar una situació" a Catalunya que ja es va "encarrilant". "I ho fa per les vies que sempre hauria hagut de discórrer; l'estabilitat i la seguretat jurídica", ha sentenciat.En aquest sentit, ha fet una crida a la confiança i ha demanat als empresaris que no traslladin més empreses fora de Catalunya. "L'empenta dels empresaris serà determinant", ha conclòs.