Un expert en dret penal belga acusa la justícia espanyola d'extralimitació

En aquest sentit, un dels advocats penalistes més prestigiosos de Bèlgica, Denis Bosquet, sentencia que el jutge belga haurà de fer una "reflexió", especialment diu, tenint en compte que les propostes plantejades per la fiscalia belga queden lluny dels 30 anys de presó que proposa l'espanyola. "El jutge pot, evidentment, dir que 'no' a l'extradició", comenta Bosquet en una entrevista amb l'ACN.

Tanmateix afirma que el fet que el fiscal descartés la corrupció com a delicte en l'actuació de Puigdemont i els consellers, "podria ser un bon senyal" per a la defensa. Matisa però, que més que un bon senyal, és un símbol de la "feblesa" de l'acusació, que va incloure aquest delicte en l'ordre de detenció europea per intentar facilitar l'extradició. Segons Bosquet, "no és seriós" que la justícia espanyola afegís a última hora una nova incriminació per intentar "esquivar" les dificultats del seu propi cas.



Diferències en les penes



La fiscalia belga, segons va apuntar la defensa, planteja contra el president i els consellers els delictes de "coalició de càrrecs públics" i "malversació". Però segons Bosquet, tots dos crims són entesos de manera diferent i presenten penes màximes de sis mesos i deu anys, respectivament, que disten molt de les que afrontarien a l'Estat.

Aquesta diferència en les penes podria, segons Bosquet, fer aflorar l'argument de "no respecte dels drets fonamentals" de Puigdemont i els consellers si són extradits. A més, recorda que perquè la rebel·lió sigui punible a Bèlgic, ha de basar-se en una "resistència violenta, no democràtica".