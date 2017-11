Els socialistes, en terra de ningú: ni Arrimadas ni Junqueras

Última actualització Dijous, 23 de novembre de 2017 14:00 h

Pedro Sánchez i Miquel Iceta han dit que no pactaran amb independentistes però tampoc amb "opcions polítiques de dretes"

ACN/M.B.| “El PSC no farà president cap formació ni candidat que abraci l’independentisme, i tampoc opcions polítiques de dretes”. Amb aquestes paraules ha assegurat el líder del PSOE, Pedro Sánchez, que no investirà en cap cas la candidata de Ciutadans al 21D, Inés Arrimadas, com a presidenta de la Generalitat. El mateix Sánchez ha descartat també qualsevol entesa amb els “independentistes”, aquest dijous en una entrevista a TVE. Segons apunten fonts del seu equip, doncs, no hi ha cap possibilitat d’entesa per a la formació d’un govern d’esquerres entre els socialistes catalans i ERC després dels comicis.

En tot cas, apunten que davant un hipotètic bloqueig en els resultats de les eleccions, on podria ser que ni els partits independentistes ni els constitucionalistes assolissin la majoria absoluta i els comuns no decantessin la balança, caldrien “formules imaginatives” per superar la “dinàmica de blocs”. El seu objectiu: la investidura de Miquel Iceta com a via per trencar el “bloqueig” que, apunten, es viu a Catalunya.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha reafirmat les paraules de Sánchez i ha dit que per "sentit comú i coherència" no investirà ni un president independentista ni un "de dretes" quan se li ha preguntat sobre la possibilitat que el PSC doni suport a un govern de Cs. Iceta ha reivindicat que la gent que voti el PSC estarà votant tenir un president "d'esquerres i progressista" i en ser preguntat sobre si considerava Arrimadas de dretes s'ha limitat a contestar que "els socis preferents del PP aquesta legislatura no han estat molt d'esquerres". D'altra banda, ha dit que després del "fracàs absolut" de la via empesa per Carles Puigdemont, és "obvi" que els independentistes han de canviar de plantejament i allunyar-se de la unilateralitat i ha criticat que ho vulguin presentar com un "mèrit".

Segons Sánchez, els socialistes catalans, igual que el PSOE, volen “un govern que defensi la convivència, la concòrdia, l’autogovern, i que faci polítiques d’esquerres” perquè a Catalunya “hi ha molta gent que està patint les conseqüències del secessionisme” i “avui estem pitjor que fa cinc anys”. Després del 21D, ha dit, cal “superar la dinàmica de blocs” i “obrir un nou temps”.Al seu torn, la candidata de Ciutadans (Cs) a les eleccions, Inés Arrimadas, ha assegurat aquest dijous des de Brussel·les que "si surten els números" després dels comicis de desembre la formació demanarà el suport del PSC per formar "un govern alternatiu". "Si les eleccions donen per poder fer una alternativa, demanaré el suport dels socialistes perquè tindran molt difícil explicar als seus votants que vulguin tornar a pactar amb els partits que volen separar Catalunya de la resta d'Espanya", ha assegurat. Preguntada per les declaracions de Pedro Sánchez, ha assenyalat que els socialistes haurien de deixar de pensar en "vots i cadires" i intentar proposar una alternativa de govern que no vulgui "trencar més la convivència". Arrimadas també ha insinuat als socialistes que li haurien de tornar el favor perquè "gràcies a la responsabilitat" del seu partit els socialistes han pogut governar en altres parts de l'Estat, com a Andalusia.