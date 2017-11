Així serà la manifestació del 7-D a Brussel·les

Última actualització Dijous, 23 de novembre de 2017 14:30 h

Hi haurà intervencions d'un bloc polític a càrrec de les entitats sobiranistes i, probablement, també dels partits catalans

ACN/M.B.| "Europa desperta, ajuda Catalunya". Sota aquest lema es durà a terme la manifestació que l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural han convocat a Brussel·les el proper 7 de desembre. Els videpresidents d'ambdues entitats, Agustí Alcoberro i Marcel Mauri, han explicat que l'objectiu de la mobilització és que Europa i la comunitat internacional "reaccionin" i deixin de donar l'esquena als catalans. "Hem confiat sempre en Europa, però demanem que comenci a reaccionar i que busqui solucions a una situació inacceptable", ha exclamat Mauri.

Marcel Mauri (Òmnium) i Agustí Alcoberro (ANC), amb el cartell de la manifestació del 7-D a Brussel·les

D'altra banda, Alcoberro ha explicat que després de la manifestació pel centre de Brussel·les -el recorregut encara s'ha de concretar- hi haurà intervencions d'eurodiputats i representants de partits europeus, de persones vinculades amb els Drets Humans, i un darrer bloc polític a càrrec de les entitats sobiranistes i, probablement, també dels partits catalans. Alhora hi haurà actuacions musicals i culturals.



Alcoberro ha assegurat que s'espera que la mobilització sigui "massiva" i que superi les xifres que hi va haver en les manifestacions també a Brussel·les del 2001 en contra del transvasament de l'Ebre -amb unes 15.000 persones-, i la del 2009 a favor de la independència. Pel que fa a la logística d'aquest 7-D, les entitats han confirmat que ja hi ha cinc vols xàrters plens que sortiran des de Barcelona, Girona i Lleida. A més, diverses seccions territorials de l'ANC i Òmnium estan organitzant autocars. De moment hi ha 70 municipis confirmats que n'estan omplint. Les inscripcions per a viatjar a Brussel·les a través de l'ANC i Òmnium continuen obertes.

La marxa al "cor d'Europa" del dia 7 -ja en plena campanya electoral per les eleccions del 21-D- també pretén demostrar que les mobilitzacions sobiranistes dels darrers anys a Catalunya han estat "multitudinàries, cíviques, festives i pacífiques", tal i com ha remarcat Mauri. A més, en la manifestació es denunciarà la "manca de qualitat democràtica de l'Estat", així com la "repressió exercida sobre el poble català", a més d'exigir l'alliberament dels 'Jordis', així com el dels consellers destituïts pel govern espanyol i que també estan empresonats.

"Catalunya és un país de clara vocació europeista", ha remarcat Mauri, que ha insistit que el 7-D s'ha de demostrar que el procés sobiranista no és cap "afer intern". "L'opinió pública europea va veure les imatges de la violència de l'1-O", ha subratllat el vicepresident d'Òmnium, que s'ha mostrat convençut que l'opinió pública europea ha de continuar reaccionat. A això, Alcoberro ha afegit que la manifestació de Brussel·les serà un "aparador" perquè l'opinió pública europea "sigui conscient de la necessitat de resoldre el conflicte".

Les entitats, amb les tres llistes independentistes pel 21-D



D'altra banda, i sobre les negociacions entre JxCat i ERC pels punts programàtics en comú de cara al 21-D, Alcoberro ha reiterat que les entitats sobiranistes donen un "suport global" a les tres candidatures que defensin la República. És a dir, la llista que encapçala Carles Puigdemont, la d'Oriol Junqueras i la candidatura de la CUP que lidera Carles Riera. En aquesta línia, el vicepresident de l'ANC ha insistit que "estaria bé" que les tres formacions arribessin a acords programàtics. Tant Alcoberro com Mauri han avalat la referència a la "bilateralitat" que hi ha en un esborrany de l'inici de les negociacions entre JxCat i ERC, on es reclama diàleg amb Madrid i també amb la comunitat internacional.