Una pastisseria amarga els dolços amb un missatge unionista a l'etiqueta

Última actualització Dijous, 23 de novembre de 2017 15:15 h

Afegeixen a l'etiqueta "Cataluña es España"

1 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Els germans Paredes Cano, tenen una empresa on fabriquen i envasen productes gastronòmics. Són d'Extremadura i tenen el domicili fiscal a la població de Zarza, també exporten alguns dels seus productes a una pastisseria de Martorell, tal com han explicat a directe!cat,resulta que un dels seus productes locals, unes rosquilles de Zarza, han afegit a l'etiqueta "Catalunña es España".

Semblava una broma però no. directe!cat ha pogut parlar amb un dels germans Paredes Cano. Ha explicat que han afegit el missatge "Cataluña es España" a l'etiqueta de la Pastisseria Parcan per a donar suport als amics espanyols que coneixen a Catalunya. En declaracions en exclusiva, han dit a aquest diari que "no pretenien vendre més" ni tampoc "donar-se a conèixer", ja que no han penjat l'etiqueta a les seves xarxes socials. De fet, s'han mostrat sorpresos que un mitjà català es posés en contacte amb ells. També ha assegurat que "no han notat més vendes" després d'introduir el missatge a l'etiqueta.

Adoctrinament amb missatge a l'etiqueta









La gavina del PP



La pastisseria també ha usat les roques per a fer política amb els colors de la xocolata: per una banda, va fer la gavina blanca sobre fons blau del PP i també una gran bandera espanyola.



Las Roscas de Zarza són uns dolços típics d'Extremadura, concretament, de la petita localitat de la Zarza (Badajoz) que són unes rosques (coneguts més comercialment com a dònuts) de pasta de full i rovell d'ou. A les guies turístiques se'n recomana provar-los si es visita la regió. A més, un dels sectors que més dolços consumeix són els infants, que podran llegir a l'etiqueta el missatge unionista. Aquest és l'envàs amb el "Cataluña es España" imprès entre els ingredients i les instruccions de conservació:La pastisseria també ha usat les roques per a fer política amb els colors de la xocolata: per una banda, va fer la gavina blanca sobre fons blau del PP i també una gran bandera espanyola.

Notícies relacionades