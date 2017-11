El PSOE s'alinea amb Montoro per frenar qualsevol concert econòmic català

Última actualització Dijous, 23 de novembre de 2017 15:45 h

El bloc del 155, més sòlid que mai

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



J.S | L'aprovació de l'actualització del concert basc al Congrés dels diputats no ha canviat el discurs envers la situació econòmica de Catalunya. El pacte fiscal, mesura que l'any 2012 el president Mas va posar sobre la taula de Rajoy per frenar l'independentisme, i que fou rebutjada des del primer moment, tampoc és una via d'enteniment per al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que l'ha descartat.

Les mesures per resoldre l'anomenat 'cas català' cada vegada són menys. Descartat el referèndum, i sense cap pas en ferm per consolidar la via federal o començar a treballar la reforma constitucional, una de les opcions que més força ha agafat aquests últims dies és la del pacte fiscal, anunciada pel diari britànic The Guardian, qui explicava com l'executiu de Rajoy estava treballant en una proposta del Gobierno per a la Generalitat sortint del 21-D que frenés en sec les aspiracions independentistes amb un millor tracte econòmic.

No només el ministre d'Hisenda, Cristobal Montoro, va descartar aquest "rumor" del diari anglès, també ho ha fet qui, potser, podia donar peu a un enteniment, el líder del PSOE, Pedro Sánchez. El socialista ha assegurat que Catalunya ha de continuar en el règim general de les Comunitats Autònomes i descarta que aquest "sistema excepcional" que té l'Estat amb Euskadi s'estengui amb els catalans. El debat del nou model de finançament autonòmic, que segurament s'iniciarà a principis del 2018, no preveu cap tipus de canvi amb el model actual on Catalunya és la tercera comunitat en donar i la desena en rebre.

Notícies relacionades