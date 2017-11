La CUP posa entre les cordes els comuns: el 21-D no admetrà ''equidistàncies"

Última actualització Dijous, 23 de novembre de 2017 16:15 h

Mireia Boya els exigeix que diguin "clarament" si estan disposats a pactar amb el PSC, que va avalar el 155

ACN.M.B.| Catalunya en Comú - Podem ha de dir "clarament" si estan disposats a pactar amb ''aquells que són violència, repressió i autoritarisme perquè ens han imposat el 155''. Així els hi ha exigit la candidata de la CUP per Lleida, Mireia Boya, en resposta a les declaracions d'aquest dimecres en que els comuns apostaven per un pacte amb el PSC, que ha donat suport a l'aplicació del 155 a Catalunya.



Boya ha alertat que la campanya per aquestes eleccions ''imposades, il·legítimes i il·legals'' no admetrà ''equidistàncies ni silencis còmplices'' i ha assegurat que els qui no es posicionin clarament al costat del mandat democràtic sorgit de les urnes s'estaran posant al costat de la ''violència autoritària de l'Estat''.



Una llista ''transversal però preservant l'essència cupaire"



La CUP ha presentat aquest dijous a Lleida la llista per aquesta circumscripció a les eleccions del 21-D. Encapçalada per la fins ara portaveu de la formació anticapitalista al Parlament, Mireia Boya, la llista integra diverses persones que la fan ''transversal però preservant l'essència cupaire''. Així compta amb candidats de lluites compartides, des de l'antifranquisme, al moviment estudiantil, el municipalisme, el feminisme, o el moviment de defensa de la terra; amb gent que va des del Partit Pirata al Procés Constituent. Sobretot, ha remarcat Boya, amb l'objectiu de portar ''la veu de Ponent i el Pirineu al centralisme barceloní''.

Boya ha assegurat que la CUP és la candidatura ''garantia de la República'' declarada el 27 d'octubre i ha incidit en la necessitat de materialitzar-la ''desenvolupant sobiranies'' amb polítiques concretes que confrontin el 155 i consolidin els pilars d'un estat català que ha de ser amb corrupció zero, serveis públics de qualitat i millorar la qualitat de vida de les classes populars.



La CUP condemna la impunitat del "feixisme" a l'Estat espanyol

D'altra banda, Boya també ha fet referència a la sentència del Constitucional que aquest dimecres va impedir l'entrada a presó dels ''feixistes'' que van protagonitzar l'atac a Blanquerna per les ''conseqüències irreparables'' que tindria. En aquest sentit ha contraposat que a mig Govern i als líders de l'ANC i Òmnium Cultural no se'ls tinguin en compte aquestes conseqüències irreparables. Per Boya, això demostra que el poder judicial depèn del que digui el govern espanyol i ha desitjat la posada en llibertat dels presos polítics i ''poder fer mítings i debats compartits''.