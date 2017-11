Albiol diu ara que ERC s'hauria de dissoldre si aposta per la via bilateral

Última actualització Dijous, 23 de novembre de 2017 16:45 h

El PPC respon als republicans i JxCat que "s'oblidin" de negociar sobre la independència o un referèndum

ACN/M.B| “Ara diuen que aposten per la negociació per a aconseguir la independència? Estan de broma?”. D'aquesta manera ha reaccionat el president del PPC, Xavier Garcia Albiol, al fet que la secretària general d'ERC, Marta Rovira, hagi apostat per un escenari de "bilateralitat, diàleg i negociació" amb el govern espanyol amb els resultats de les eleccions del 21-D. Albiol ha assegurat que si ERC vol abandonar “sincerament” la via unilateral s’hauria de dissoldre i, així, el PPC trasllada a JxCat i ERC que "s'oblidin" de negociar sobre la independència o un referèndum.

En la presentació de la candidatura ERC - Catalunya Sí, Rovira ha explicat que un dels punts que s'estan negociant amb Junts per Catalunya insisteix en el respecte al resultat del 21-D i ha afegit que aquest respecte "implica l'assumpció per part del govern i de tothom de l'obertura d'una via de diàleg i negociació respecte al resultat del 21-D". Rovira ha afirmat que ells no han fet "mai" proclames a favor de la unilateralitat sinó que han volgut donar compliment al "mandat democràtic" sorgit dels comicis travant un contracte "molt multilateral". D'altra banda, ha dit que l'executiu estatal té l'"obligació" d'acceptar els resultats del 21-D perquè és ell qui l'ha "imposat". "Més que mai es veurà amb l'obligació d'acceptar el resultat del joc democràtic si ens està reptant a aquest joc democràtic", ha declarat.



La republicana ha afirmat que des d'ERC "sempre" s'ha apostat per la negociació amb el govern espanyol i ha lamentat que la resposta hagi estat intervenció policial i "violència d'estat". "Ho tornem a recuperar tot, els pilars fonamentals de la democràcia que són drets fonamentals, diàleg, converses, negociacions, escenari de pau i tranquil·litat i això no implica renunciar als nostres objectius polítics", ha defensat.



Al seu torn, el secretari general del PPC, Santi Rodríguez ha asseverat que el diàleg no ha de tenir límits, però -amb tot- ha dit que els independentistes no poden aspirar a obtenir, en una negociació bilateral, "res del que han intentat aconseguir saltant-se les lleis". "Si és això el que pretenen negociar, que se'n vagin oblidant", ha subratllat.